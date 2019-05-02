В Праге выступит Андре Рье

Тимур Кашапов
02-05-2019
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Всемирно известный нидерландский дирижер и скрипач Андре Рье, называемый в прессе Королем вальса, выступит со своим «Оркестром Иоганна Штрауса» в Праге. Концерт состоится 3 мая в O2 арене. В течение 2,5 часов на сцене крупнейшей спортивной арены страны, будет звучать не только вальс, но и отрывки из опер, мюзиклов и оперетт. Большое внимание будет уделено классическим музыкальным композициям.

Андре Рье ежегодно дает около 100 концертов. В последние годы музыкант и его оркестр выходили на такие престижные сцены, как дворец Шонбрунн в Вене, парк Эфтелинг, центр Роджерс в Канаде, City Radio Music Hall в Нью-Йорке, стадион «Доклендс» в Австралии и др.

 
 
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