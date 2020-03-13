В Праге встретились министры иностранных дел стран Вышеградской четверки и Германии

13 марта 2020 года состоялись переговоры министров иностранных дел стран Вышеградской четверки (ЧР, Польша, Словакия, Венгрия) и Германии. По их окончании стороны подчеркнули важность укрепления диалога и сотрудничества в данном формате, который «способствует укреплению Европейского Союза в качестве более сплоченного и эффективного субъекта в рамках внутриполитической и международной повестки дня», что является приоритетом для председательствующей ныне в Вышеградской группе Чехии.

В совместном заявлении отмечается, что министры продолжат придерживаться политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя. Министры вновь заявили, что «пять руководящих принципов» остаются надежной основой для формирования отношений ЕС и России, включая ограничительные меры, и в этом контексте приветствовали инициативу Верховного представителя ЕС по иностранным делам начать работу по оценке их выполнения.

Вместе с тем, представители пяти стран выразили глубокую обеспокоенность по поводу решения российского правительства о включении Европейского фонда поддержки демократии в список «нежелательных организаций». Они призвали российские власти отменить это решение. Политики также заявили о решительной поддержке единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и всех стран-партнеров в рамках их международно признанных границ.