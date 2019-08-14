В Праге вспоминают чехословацких летчиков, участвовавших в Битве за Британию

Катерина Айзпурвит
14-08-2019
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14 августа в пражском районе Кларов, у памятника Крылатый лев, символизирующего чехословацких летчиков, участвовавших в Битве за Британию, состоится традиционная торжественная церемония. В этот день 74 года назад чехи и словаки, сражавшиеся с нацистами в рядах ВВС Великобритании (RAF), вернулись на родину.

В митинге памяти принимают участие ветераны, политики, гражданские активисты. В годы Второй мировой войны в Королевских ВВС воевало 2500 чехословацких летчиков, которые сбили 365 самолетов противника. 531 чехословацкий пилот погиб.

 
 
 
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