В Праге вспоминают чехословацких летчиков, участвовавших в Битве за Британию

14 августа в пражском районе Кларов, у памятника Крылатый лев, символизирующего чехословацких летчиков, участвовавших в Битве за Британию, состоится традиционная торжественная церемония. В этот день 74 года назад чехи и словаки, сражавшиеся с нацистами в рядах ВВС Великобритании (RAF), вернулись на родину.

В митинге памяти принимают участие ветераны, политики, гражданские активисты. В годы Второй мировой войны в Королевских ВВС воевало 2500 чехословацких летчиков, которые сбили 365 самолетов противника. 531 чехословацкий пилот погиб.