В Праге вручили памятные знаки ветеранам-блокадникам

Посол России в Чехии Александр Змеевский от имени правительства Санкт-Петербурга в среду, 29 января, вручил ветеранам-блокадникам памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Церемония награждения состоялась в пражском Российском центре науки и культуры. На вручении присутствовали представители чешской общественности, проживающие в Чехии россияне и российские дипломаты.
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