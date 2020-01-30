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В Праге вручили памятные знаки ветеранам-блокадникам

Лорета Вашкова
30-01-2020
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Посол России в Чехии Александр Змеевский от имени правительства Санкт-Петербурга в среду, 29 января, вручил ветеранам-блокадникам памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Церемония награждения состоялась в пражском Российском центре науки и культуры. На вручении присутствовали представители чешской общественности, проживающие в Чехии россияне и российские дипломаты.

 
 
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