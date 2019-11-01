В Праге вручили награды лауреатам российской премии «Серебряный Лучник»

31 октября в Праге прошло награждение лауреатов российской премии «Серебряный Лучник – Чехия». Победителями стали: общество Марины Цветаевой за проект по созданию музея поэта в Чехии, компания «Амарком» за проект «Чешский фестиваль в Москве» и русская школа в Брно за образовательный проект. Персоной года был назван 88-летний чешский путешественник и писатель Милослав Стингл.

В церемонии награждения приняли участие посол РФ в Чехии Александр Змеевский и сотрудник международного отдела администрации президента Чехии Петр Пирунчик. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовал директор Чешских центров Ондржей Черны.

Премия в области развития общественных связей между Россией и Чехией была учреждена в 2016 году под патронатом президента Чешской Республики Милоша Земана и посольства Российской Федерации. В России партнером номинации выступает компания «Росэнергоатом».