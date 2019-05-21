В Праге вновь протестуют против министра юстиции Марии Бенешевой

В центре Праги на Вацлавской площади объединение «Миллион мгновений для демократии» организовало уже четвертую демонстрацию в поддержку независимости юстиции. Участники протеста требуют немедленной отставки министра юстиции Марии Бенешовой, а премьера Чехии Андрея Бабиша призывают в открытых телевизионной дебатах разъяснить гражданам свои действия. Организаторы протестов требуют отставки министра юстиции, так как опасаются вмешательства в разбирательство, вязанное с делом о махинациях с евродотациями «Гнездо аиста». В качестве одного из обвиняемых по этому делу проходит действующий глава правительства Чехии. Как заявляют организаторы демонстрации, на площади в центре Праги собралось около 50 тысяч человек.

Как заявил заместитель председателя объединения Беньямин Ролл, демонстрация на Вацлавской площади – является кульминацией первой части организованных протестов. Если требования демонстрантов не будут удовлетворены, объединение обещает провести серию протестных мероприятий в различных регионах страны.