В Праге вновь протестуют против министра юстиции Марии Бенешевой

Антон Каймаков
21-05-2019
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В центре Праги на Вацлавской площади объединение «Миллион мгновений для демократии» организовало уже четвертую демонстрацию в поддержку независимости юстиции. Участники протеста требуют немедленной отставки министра юстиции Марии Бенешовой, а премьера Чехии Андрея Бабиша призывают в открытых телевизионной дебатах разъяснить гражданам свои действия. Организаторы протестов требуют отставки министра юстиции, так как опасаются вмешательства в разбирательство, вязанное с делом о махинациях с евродотациями «Гнездо аиста». В качестве одного из обвиняемых по этому делу проходит действующий глава правительства Чехии. Как заявляют организаторы демонстрации, на площади в центре Праги собралось около 50 тысяч человек.

Как заявил заместитель председателя объединения Беньямин Ролл, демонстрация на Вацлавской площади – является кульминацией первой части организованных протестов. Если требования демонстрантов не будут удовлетворены, объединение обещает провести серию протестных мероприятий в различных регионах страны.

Антон Каймаков
21-05-2019
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