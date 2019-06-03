В Праге вновь откроется кафе «В темноте» с официантами, лишенными зрения

Катерина Айзпурвит
03-06-2019
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3 июля на пражской площади Республики вновь откроется кафе «В темноте», где официантами выступают слепые и слабовидящие люди. Посетители находятся в помещении при полном отсутствии освещения, что позволяет перенестись в мир людей, лишенных зрения. Доход от работы заведения, как и ранее, будет передан в благотворительный фонд «Чешского Радио» «Светлушка», учрежденный для помощи слепым.

Новинкой нового сезона работы кафе будет его размещение в специальных мобильных модулях, которые заменят затемненный автобус, использовавшийся до сих пор. Обслуживающий персонал объяснит посетителям, как при помощи воображаемых часовых стрелок разыскать в темноте чашку, как пользоваться слухом и обонянием при отсутствии зрительного восприятия.

 
 
 
 
 
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