В Праге в рамках своего прощального турне выступит Элтон Джон

Катерина Айзпурвит
07-05-2019
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Вечером 7 мая на пражской «O2 Арена» пройдет концерт прославленного британского певца, композитора и пианиста сэра Элтона Джона. Выступление станет частью турне Farewell Yellow Brick Road, которое 72-летний музыкант называет прощальным в своей сценической карьере.

В рамках этого турне, которое продолжается третий год, Элтон Джон дал более 300 концертов. Ранее британский исполнитель посетил Прагу в 2016 году, собрав на «O2 Арена» около 13 тысяч зрителей.

 
 
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