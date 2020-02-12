В Праге в декабре состоится концерт в честь Карела Готта

15 декабря в пражской O2–aрене состоится концерт в честь чешского «золотого соловья» Карела Готта, скончавшегося от рака 1 октября 2019 года. Еще до своей смерти певец рассказал, какой именно он представляет себе программу данного концерта для его поклонников. «Мы постараемся выполнить его просьбу», – пообещала вдова популярного исполнителя Ивана Готтова.

На концерте прозвучат самые известные и популярные песни из репертуара прославленного исполнителя, на сей раз - в исполнении певцов и сопровождении бэнда Павла Ветровеца (Band Pavla Větrovce).

Продажа билетов начнется 15 февраля, сообщила представитель общества Karel Gott Agency. Составной частью концерта станет и передача чека в поддержку передовых исследований в сфере злокачественного лимфома и лейкемии, которые проводятся в первой клинике Первого медицинского факультета Карлова Университета и пражской Всеобщей факультетской больнице, где лечился Карел Готт.