В Праге в декабре состоится концерт в честь Карела Готта

15 декабря в пражской O2–aрене состоится концерт в честь чешского «золотого соловья» Карела Готта, скончавшегося от рака 1 октября 2019 года. Еще до своей смерти певец рассказал, какой именно он представляет себе программу данного концерта для его поклонников. «Мы постараемся выполнить его просьбу», – пообещала вдова популярного исполнителя Ивана Готтова.
На концерте прозвучат самые известные и популярные песни из репертуара прославленного исполнителя, на сей раз - в исполнении певцов и сопровождении бэнда Павла Ветровеца (Band Pavla Větrovce).
Продажа билетов начнется 15 февраля, сообщила представитель общества Karel Gott Agency. Составной частью концерта станет и передача чека в поддержку передовых исследований в сфере злокачественного лимфома и лейкемии, которые проводятся в первой клинике Первого медицинского факультета Карлова Университета и пражской Всеобщей факультетской больнице, где лечился Карел Готт.
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