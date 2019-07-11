В Праге увеличится количество туристов

По данным агентства Prague City Tourism (PCT), теплая погода вызовет новую волну увеличения числа туристов, посещающих летом чешскую столицу. По данным Чешского статистического управления, в июле и августе прошлого году Прагу посетило около 1,56 миллиона туристов, в этом году их количество увеличится на несколько процентов.

Как заявил глава РСТ, главная цель агентства - увеличить число туристов, которые повторно возвращаются в Прагу, а также продлить среднюю продолжительность их пребывания в столице. Согласно данным PCT, за весь прошлый, 2018 год, Прагу посетило почти восемь миллионов туристов. Наибольшее количество гостей прибыло из Германии, далее следует Великобритании, США, России, Италии, Китая и Южная Корея.