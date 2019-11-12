В Праге стартует «Неделя украинского кино»

В Праге начинается фестиваль украинского кино, в рамках которого чешская аудитория получит возможность познакомиться с художественными фильмами и документальными лентами ведущих украинских режиссеров. Мероприятие проходит в кинотеатрах Atlas и Evald.

Показ начинается во вторник вечером в первом из названных кинотеатров с фильма «Атлантида» режиссера, сценариста и оператора Валентина Васяновича. Фильмы отражают как сложную украинскую историю, так и нелегкие будни. Создатели фильмов не обошли вниманием тему российско-украинского конфликта.

В программу фестиваля включена также лента «Мистер Джонс» польского режиссера Агнешки Холланд, снятая в копродукции Украины с Британией и Польшей.