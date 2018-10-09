В Праге стартует музыкальный фестиваль «Струны осени»

Эва Туречкова
09-10-2018
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В здании пражского Национального памятника на Виткове во вторник стартует мульти-жанровый музыкальный фестиваль «Струны осени» (Struny podzimu). Программа начнется с выступления вокального ансамбля Ars Nova Copenhagen под руководством Пола Хиллера, а завершится минималистическим произведением «In C» при участии автора Терри Райли.

Во время фестиваля прозвучит музыка Ренессанса, но и более современных жанров - соул, фолк, джаз, фламенко в исполнении пианиста Мишеля Камило и гитариста Томатита, а также арт-рэп.

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