В Праге стартует международный фестиваль уличного искусства

В Праге стартует 11-й международный фестиваль уличного искусства Za dveřmi («За дверьми»), в котором принимают участие художники из одиннадцати стран мира, в том числе жонглеры, акробаты, театральные труппы, кукольники, танцоры и др.

Мероприятие проходит в центре чешской столицы в районе Мустека, площади Республики, а также в голешовицком выставочном центре. Среди выступающих - немецкая театральная труппа Highly Sprung, польский коллектив Teatr Biuro Podrozy, получивший международный приз на фестивале в Эдинбурге, а также чешская студия «Братья в мультипликации». Группа Blackout Parаdox представит акробатическое огненное шоу.

Фестиваль будет проходить до четверга, 18 июля, включительно.