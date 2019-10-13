В Праге стартует конференция Forum 2000

В воскресенье вечером в Праге стартует международная конференция Forum 2000. Главной темой встречи этого года станут события тридцатилетней давности, протестные настроения против авторитарных режимов и свобода общества - чем она способна разочаровать, как легко ее утерять.

С докладами выступят бывший польский президент Лех Валенса, патриарх Константинопольский Варфоломей I, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, а также йеменская правозащитница, лауреат нобелевской премии за мир Тавакуль Карман, бывший зампредседателя израильского правительства Натан Щаранский и другие. Глава Словакии Зузана Чапутова в воскресенье отменила участие в конференции по состоянию здоровья.

Торжественное открытие Forum 2000 состоится в воскресенье вечером в международном центре Pražská křižovatka, основанном Благотворительным фондом Vize 97 Вацлава Гавела и его жены Дагмар в старинном здании пражского костела, не используемого более для богослужения.

Рабочая часть конференции состоится 14 -15 октября в пражском дворце Жофин. В ее рамках в ряде чешских городов организован недельный Фестиваль демократии.