В Праге стартует фестиваль Opera 2020

В субботу, 4 января, в Праге состоится праздничное открытие фестиваля музыкального театра Opera 2020. Мероприятие откроет опера Леоша Яначека «Судьба» в исполнении Национального театра Моравии и Силезии из города Острава. Фестиваль продлится до 2 марта 2020 года, в это время в Праге можно будет сходить на лучшие постановки оперных трупп со всей Чехии и Словакии. Спектакли будут проходить в Национальном театре, а также на других столичных сценах. Всего в рамках фестиваля можно будет посетить 17 постановок.

На фестивале Opera 2020 можно будет посетить не только классические оперы, но и малоизвестные либретто прославленных композиторов, а также современные произведения.