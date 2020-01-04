Архив передач

В Праге стартует фестиваль Opera 2020

Ирина Ручкина
04-01-2020
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В субботу, 4 января, в Праге состоится праздничное открытие фестиваля музыкального театра Opera 2020. Мероприятие откроет опера Леоша Яначека «Судьба» в исполнении Национального театра Моравии и Силезии из города Острава. Фестиваль продлится до 2 марта 2020 года, в это время в Праге можно будет сходить на лучшие постановки оперных трупп со всей Чехии и Словакии. Спектакли будут проходить в Национальном театре, а также на других столичных сценах. Всего в рамках фестиваля можно будет посетить 17 постановок.

На фестивале Opera 2020 можно будет посетить не только классические оперы, но и малоизвестные либретто прославленных композиторов, а также современные произведения.

 
 
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