В Праге стартует фестиваль Best Film Fest

Ирина Ручкина
11-07-2019
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В четверг, 11 июля, в столице Чехии начнется популярный кинофестиваль Best Film Fest, в рамках которого киноманы смогут вспомнить (или посмотреть впервые) самые интересные киноновинки 2019 года. В программе представлены наиболее яркие, запоминающиеся и высоко оцененные ленты этого года. Мероприятие проводится в 16-й раз, по традиции картины будут показаны в четырех пражских кинотеатрах: Atlas, Evald, Lucerna и Mat. Билет на все фильмы стоит всего 69 крон. Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте, а также на веб-страницах кинотеатров.

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