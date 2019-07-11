В Праге стартует фестиваль Best Film Fest

В четверг, 11 июля, в столице Чехии начнется популярный кинофестиваль Best Film Fest, в рамках которого киноманы смогут вспомнить (или посмотреть впервые) самые интересные киноновинки 2019 года. В программе представлены наиболее яркие, запоминающиеся и высоко оцененные ленты этого года. Мероприятие проводится в 16-й раз, по традиции картины будут показаны в четырех пражских кинотеатрах: Atlas, Evald, Lucerna и Mat. Билет на все фильмы стоит всего 69 крон. Полную программу фестиваля можно найти на официальном сайте, а также на веб-страницах кинотеатров.