В Праге стартовала кампания в поддержку туризма

В столице Чехии стартовала акция «Будьте в Праге как дома» в поддержку внутреннего туризма, организатором которой стала компания Prague City Tourism (PCT). В случае открытия границ, акция будет расширена и нацелена также на туристов из соседних стран. Общая стоимость кампании составит около 25 миллионов крон (приблизительно 1 миллион евро). Для туристов будет подготовлена специальная система начисления баллов за посещение отдельных памятников культуры, музеев и галерей. За баллы будут выдаваться ваучеры на различные услуги (в спа, рестораны и бесплатные билеты).
Об этом в четверг, 14 мая, сообщил руководитель компании Prague City Tourism Франтишек Ципро. Предполагаем экономический спад в области туризма и ресторанного бизнеса из-за мер, вызванных пандемией коронавируса Covid-19, предварительно оценивается в 100 миллиардов крон (приблизительно 4 миллиарда евро).
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