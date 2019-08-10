В Праге состоялся гей-парад, собравший десятки тысяч человек

В чешской столице в рамках фестиваля Prague Pride в поддержку людей нетрадиционной сексуальной ориентации состоялось традиционное костюмированное шествие «Парад гордости», в котором приняло участие около 25 тыс. человек. Демонстранты несли радужные флаги и плакаты с надписями, призывая к защите прав человека любой сексуальной ориентации на любовь и семью. В районе проведения шествия дежурили сотни полицейских, чтобы не допустить беспорядков.

В мероприятии приняли участие видные политические и общественные деятели. В их числе мэр Праги Зденек Гржиб и депутат нижней палаты Парламента ЧР Карла Шлехтова. Сбор участников акции состоялся на Вацлавской площади в 12:00, в 12:45 шествие направилось в сторону Летенской равнины. Его сопровождало несколько красочно оформленных автомобилей, ряд из которых был оборудован мощными динамиками и платформами.

Инцидентов удалось избежать. Лишь на улице Revoluční гей-парад попытались остановить около десяти экстремистов, после вмешательства полиции движение продолжилось, сообщил представитель Полиции ЧР Ян Данек. На Летенскую равнину участники шествия прибыли в 14:30.

Первый Prague Pride прошел в 1970 году в США. В Чехии фестиваль проводится с 2011 года. В рамках Prague Pride-2019 состоится более 140 мероприятий. Участники, в частности, отметят 50-летие полицейского вторжения в гей-бар в Нью-Йорке, где в 1969 году проводились задержания по подозрению в принадлежности к секс-меньшинствам. В прошлом году фестиваль привлек 90 тыс. зрителей.