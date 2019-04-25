В Праге состоялись демонстрации сторонников и противников Европейского Союза

Тимур Кашапов
25-04-2019
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В четверг, 25 апреля, несколько сотен людей приняли участие в демонстрации на Вацлавской площади в Праге против «диктата Европейского Союза», организованной движением SPD. Параллельно состоялся митинг их противников в нижней и верхней частях площади. По данным информагентства ČTK, десятки полицейских, включая сотрудников ОМОНа и членов группы по борьбе с конфликтами, следят за соблюдением порядка.

Сегодня же в Праге лидер SPD Томио Окамура встретился с французским политиком Марин Ле Пен и членом Европарламента от Нидерландов Гертом Вилдерсом, по итогам которой он высказался за углубление сотрудничества в целях ограничения полномочий ЕС и усиления роли национальных государств. Окамура также заявил, что поддержал бы выход Чехии из ЕС, также как Вилдерс поддерживает выход Нидерландов.

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