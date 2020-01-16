В Праге состоялась встреча премьеров Вышеградской четверки при участии канцлера Австрии

В здании Национального музея в чешской столице встретились председатели правительств стран Вышеградской четверки (V4): премьер Чехии Андрей Бабиш, премьер Словакии Петер Пеллегрини, премьер Польши Матеуш Моравецкий и премьер Венгрии Виктор Орбан, к которым позже присоединился федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Одним из главных пунктов переговоров стала энергетическая политика, по которой страны V4 и Австрия занимают разные позиции – Чехия, Словакия и Венгрия намерены развивать ядерную энергетику, в то время как Вена выступает за отказ от нее во всей Европей. Кроме того, страны Вышеградкой четверки хотят достичь климатической нейтральности к 2050 г. а Австрия планирует сделать это на 10 лет раньше.

Перед началом саммита перед журналистами выступил польский премьер Матеуш Моравецкий, который напомнил об общей истории поляков, чехов и словаков в годы социализма. Главы правительств возложили цветы к памятнику Яна Палаха и Яна Зайице перед Национальным музеем. 16 января 1969 г. 20-летний студент Ян Палах совершил акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками. Спустя месяц его поступок повторил 18-летний Ян Зайиц.

В момент возложения политиками цветов на противоположной стороне трассы, отделяющей Национальный музей от Вацлавской площади, около десяти активистов развернули транспаранты на чешском и немецком языках с лозунгами протеста против строительства новых блоков АЭС.