В Праге состоялась демонстрация "во имя защиты демократических институтов"

Сотни людей 1 марта прошли маршем "во имя защиты демократических институтов", как заявили инициаторы мероприятия, с Градчанской площади по улицам Праги на Староместскую площадь, где в 17:00 началась демонстрация. Организатором акций является движение «Миллион мгновений для демократии», ранее выступавшее инициатором массовых демонстраций с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Участники марша и в этот раз несли транспаранты с лозунгами против премьера и лидера движения ANO А. Бабиша с такими надписями как «От российско-китайского поведения веет тоталитаризмом», «Мы хотим идти по пути ЕС, а не Орбана», «СМИ не принадлежат политикам», «Кршечек панда — это забавно». Последний транспарант отсылает к недавнему избранию Станислава Кршечека на пост омбудсмена, что правоцентристские оппозиционные партии ранее подвергли резкой критике. Критиковали Кршечека еще в бытность кандидатом на данную должность, помимо прочего, за выпад в адрес цыган во время обсуждения дискриминации этого национального меньшинства при поиске жилья.

Движение «Миллион мгновений» протестовало против кандидатуры С. Кршечека еще во время второго тура голосования во время выборов нового омбудсмена.