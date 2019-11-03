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В Праге состоялась демонстрация в знак протеста против военной операции Турции в Сирии

Тимур Кашапов
03-11-2019
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2 ноября в Праге состоялась очередная демонстрация в поддержку курдов и в знак протеста против военной операции Турции в Сирии. В Праге на Площади им. Палацкого собрались около двухсот человек, которые призывали запретить экспорт вооружений в Турцию и ввести против Стамбула экономические санкции. Организатором мероприятий выступил Комитет по защите революции в Рожаве, выступающий за исключение Турции из НАТО и введение бесполетной зоны над Северной Сирией.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира», целью которой является вытеснение отрядов курдских ополченцев из северных районов Сирии и создание там «зоны безопасности». В этой зоне планируют разместить два миллиона сирийских беженцев.

 
 
 
 
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