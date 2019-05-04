В Праге состоялась демонстрация в поддержку легализации конопли

Антон Каймаков
04-05-2019
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В чешской столице состоялась традиционная демонстрация «Million Marihuana March» в поддержку легализации конопли, проводимая с 1999 года. Колонна участников шествия прошла от Карловой площади через Вацлавскую площадь и Площадь республики на остров Штванице – место проведения хеппенинга, программа которого включает воркшопы, концерты и лекции.

Как сообщается, в акции приняли участие сотни граждан, которые несли транспаранты с лозунгами: «Трава божественна», «Конопля – лекарство, заслуживает нашу благодарность». Демонстрацию поддержала парламентская Пиратская партия, в программу которой включен пункт о легализации конопли.

 
 
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