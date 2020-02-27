В Праге состоялась церемония открытия площади им. Бориса Немцова

В четверг в Праге состоялась торжественная церемония открытия площади им. Бориса Немцова (бывшая площадь Под каштаны). Решение о переименовании пространства было окончательно принято пражской мэрией в понедельник.

Напомним, что на площади располагается здание Посольства РФ в Чешской Республике. Как повторно заявили представители пражской мэрии, переименование площади является политическим жестом и символом поддержки и солидарности с российской оппозицией и движением за права человека.

В среду, накануне 5-й годовщины убийства Бориса Немцова (именно к этой дате была приурочена церемония открытия площади), в чешской столице прошла встреча главы МИД Чехии Томаша Петршичека и Жанны Немцовой. «Переименование площади в память об одном из самых значимых российских политиков постсоветской эпохи я считаю отражением традиции чешской зарубежной политики, которая уже более 30 лет основана на защите прав человека», - сообщил Томаш Петршичек в своем аккаунте в Твиттере.

Как ранее сообщил в интервью русской редакции Radio Prague International мэр Праги Зденек Гржиб, на акцию был приглашен также посол РФ в Чехии Александр Змеевский.

Прага переименовала также одну из аллей парка Стромовка в променад Анны Политковской.