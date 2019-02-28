В Праге состоялась акция памяти Бориса Немцова

Тимур Кашапов
28-02-2019
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27 февраля в Праге состоялась акция памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре Москвы. Организатором мероприятия выступило общество Pojďme dál – spolek pro liberální demokracii. В нем приняли участие 50 человек, в том числе, сенатор Вацлав Гампл и член Совета правительства Чешской Республики по вопросам национальных меньшинств Алексей Келин. В ходе акции глава Pojďme dál – spolek pro liberální demokracii рассказал об инициативе переименования площади у посольства РФ в Праге в площадь Бориса Немцова.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля в 2015 году на Большом Москворецком мосту. В 2017 году за его убийство тюремный срок получили бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, а также Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Заказчики и организаторы убийства сотрудниками правоохранительных органов так и не были названы.

 
 
 
 
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