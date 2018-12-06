В Праге состоится ярмарка Knihex

С 8 по 9 декабря в чешской столице состоится восьмая книжная ярмарка Knihex, в этом году местом проведения выбрана студия Alta в районе Прага-7. Knihex представит продукцию малых издательских домов, а также авторские книги.

Также предусмотрена сопроводительная культурная программа, в том числе презентации новых книг, авторские чтения, художественные мастерские, дискуссии авторов с читателями. Для детей будет подготовлен специальный детский уголок. Вход – бесплатный. Более подробная информация на www.knihex.cz.