В Праге состоится ярмарка Knihex

Тимур Кашапов
06-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

С 8 по 9 декабря в чешской столице состоится восьмая книжная ярмарка Knihex, в этом году местом проведения выбрана студия Alta в районе Прага-7. Knihex представит продукцию малых издательских домов, а также авторские книги.

Также предусмотрена сопроводительная культурная программа, в том числе презентации новых книг, авторские чтения, художественные мастерские, дискуссии авторов с читателями. Для детей будет подготовлен специальный детский уголок. Вход – бесплатный. Более подробная информация на www.knihex.cz.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 