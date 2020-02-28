В Праге состоится выставка аудивизуальной техники Audio Video Show Praha 2020

В столичном отеле Don Giovanni 28-29 февраля пройдет крупнейшая в Чехии и Словакии выставка аудиовизуальной техники Audio Video Show Praha 2019. В ходе этого мероприятия производители аудиовизуальной техники представят свою продукцию, а посетители смогут ознакомиться с новинками различной домашней электроники: телевизорами, домашними кинотеатрами, стереосистемами, проекторами и т.д.

В рамках мероприятия состоится выставка фотографий, презентации и демонстрации новых видов техники, а также лотерея. Все вырученные от продажи билетов деньги пойдут на благотворительность и будут перечислены в UNICEF.