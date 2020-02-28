Архив передач

В Праге состоится выставка аудивизуальной техники Audio Video Show Praha 2020

Тимур Кашапов
28-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В столичном отеле Don Giovanni 28-29 февраля пройдет крупнейшая в Чехии и Словакии выставка аудиовизуальной техники Audio Video Show Praha 2019. В ходе этого мероприятия производители аудиовизуальной техники представят свою продукцию, а посетители смогут ознакомиться с новинками различной домашней электроники: телевизорами, домашними кинотеатрами, стереосистемами, проекторами и т.д.

В рамках мероприятия состоится выставка фотографий, презентации и демонстрации новых видов техники, а также лотерея. Все вырученные от продажи билетов деньги пойдут на благотворительность и будут перечислены в UNICEF.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 