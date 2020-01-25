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В Праге состоится встреча представителей Вышеградской четверки и главы МИД Египта

Эва Туречкова
25-01-2020
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На будущей неделе в Праге состоится встреча министров иностранных дел государств Вышеградской четверки и главы МИД Египта Самиха Шукри. В ходе переговоров будет обсуждаться развитие ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки, и ее последствия для Европейского союза.

Запланирована также двусторонняя встреча между министром Шукри и главой внешнеполитического ведомства Чехии Томашем Петршичеком.

Египет входит в число традиционных партнеров Чехии в регионе. По данным за 2018 г., взаимный торговый оборот между двумя странами составил 7,9 млрд крон (316 млн евро).

 
 
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