В Праге состоится творческий вечер Дмитрия Быкова

19 сентября в кинотеатре «Длабачов» состоится творческий вечер российского поэта, писателя и радио- и телеведущего Дмитрия Быкова. На встрече с поклонниками своего творчества Быков прочитает стихи, ответит на их вопросы и пообщается на актуальные темы.

Дмитрий Быков – лауреат премии «Большая книга» и «Национальной Бестселлер» за биографию Бориса Пастернака в 2006 году. Он также является автором биографий Максима Горького, Владимира Маяковского, Булата Окуджавы. Быков совместно с Михаилом Ефремовым регулярно издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший». Начало мероприятия – в 19:30.