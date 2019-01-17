В Праге состоится шоу «Прогулки с динозаврами»

С 18 по 20 января в пражской O2 арене в рамках европейского турне пройдет знаменитое мировое шоу аниматронное шоу «Прогулки с динозаврами» («WalkingwithDinosaurs – TheArenaSpectacular»), созданное по мотивам одноименного научно-популярного сериала телеканала Би-би-си. Жители и гости чешской столицы всех возрастов смогут отправиться в путешествие на 250 миллионов лет назад, чтобы узнать о жизни динозавров в увлекательной форме театрализованного представления.

В течение 1 часа и 40 минут зрителям будет представлена эволюция динозавров с почти кинематографическим реализмом. Всего будет показано 9 видов динозавров, включая тираннозавра и палеозавра. Стоимость билетов составляет от 750 до 1190 крон.