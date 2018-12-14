В Праге состоится премьера постановки Press Paradox об Аркадие Бабченке

Дело оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченка, появившегося через день после разглашения информации об его убийстве целым и невредимым на пресс-конференции в Киеве, стало темой для театральной постановки студентов кафедры альтернативного и кукольного театра пражской Академии исполнительных искусств. Спектакль называется Press Paradox, его премьера состоится в пятницу 14 декабря в театре Disk (Диск).

Напомним, что военный корреспондент, блогер и критик Кремля Аркадий Бабченко вынужден был вместе с семьей покинуть Россию. Несколько месяцев он провел в Праге, затем поселился в Киеве.