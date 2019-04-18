В Праге состоится Prague Expo Dog 2019

Тимур Кашапов
18-04-2019
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20 апреля в Праге откроется одна из крупнейших выставок собак в стране MVP Double CACIB Prague Expo Dog. Мероприятие пройдет в выставочном комплексе PVA Letňany.

Центральное мероприятие MVP Double CACIB Prague Expo Dog – международная выставка собак различных пород на соискание высшего титула, который может получить собака, «чемпион мира». Кроме рабочих и выставочных рингов, в PVA Letňany состоится экспозиция компаний, производящих корм, косметику и другие товары для животных. Все подробности участия можно найти на официальном сайте MVP Double CACIB Prague Expo Dog.

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