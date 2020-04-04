В Праге состоится полумарафон

Тимур Кашапов
04-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

6 апреля в чешской столице состоится 21-й полумарафон. Принять участие в забеге смогут не только профессиональные спортсмены, но и рядовые любители бега разных возрастных категорий и уровня подготовки. Дистанция полумарафона составит классические 21,1 км.

Старт и финиш состоится в историческом центре Праги, недалеко от Еврейского города. В этой связи в столице будут перекрыты несколько улиц, а также Чехов мост и мост Манеса. После завершения спортивной части пройдет концерт. Зарегистрироваться для участия в полумарафоне возможно на сайте www.runczech.com.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 