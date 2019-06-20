В Праге состоится опен-эйр Prague Metronome Festival

Тимур Кашапов
20-06-2019
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21 июня в Праге состоится открытие фестиваля под открытым небом Prague Metronome Festival. Хедлайнерами 3-го фестиваля станут немецкая группа Kraftwerk с 3D-шоу, а также британские Primal Scream и Morcheeba, которая приедет в Чехию с новым альбомом.

В Прагу также были приглашены польская группа KAMP!, словацкий ансамбль The Ills и бывший солист группы Oasis Лайам Галлахер. Опен-эйр пройдет на территории пражского Выставочного комплекса в столичном районе Голешовице. Цена билета составляет от 1 790 крон до 4490 крон.

 
 
 
 
 
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