В Праге состоится опен-эйр Prague Metronome Festival

21 июня в Праге состоится открытие фестиваля под открытым небом Prague Metronome Festival. Хедлайнерами 3-го фестиваля станут немецкая группа Kraftwerk с 3D-шоу, а также британские Primal Scream и Morcheeba, которая приедет в Чехию с новым альбомом.
В Прагу также были приглашены польская группа KAMP!, словацкий ансамбль The Ills и бывший солист группы Oasis Лайам Галлахер. Опен-эйр пройдет на территории пражского Выставочного комплекса в столичном районе Голешовице. Цена билета составляет от 1 790 крон до 4490 крон.
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