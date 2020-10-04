В Праге состоится Ночь ученых

Десятки университетов, НИИ, планетарии и научные центры присоединятся в Чехии к Европейской ночи ученых, которая состоится 5 октября. В рамках мероприятия пройдут лекции, экскурсии, выставки, мастер-классы, а также бесплатные посещения научных центров и передовых лабораторий Чехии, для детей подготовлена развлекательная программа с научной тематикой.

Организатором фестиваля является Академия наук ЧР при содействии Карлова университета, Штефаникового планетария, Политехнического института и Высшей химико-технологической школы. Темой 2018 года станет «100-летие чешской науки», приуроченное к 100-й годовщине образования Чехословакии. Вход на все мероприятия бесплатный. Подробности на сайте: www.noc-vedcu.cz