В Праге состоится Gallery Weekend Prague

Тимур Кашапов
25-04-2019
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С 26 по 28 апреля в Праге пройдет фестиваль пражских галерей и музеев Gallery Weekend Prague. В мероприятии примут участие крупнейшие художественные галереи столицы, в том числе Galerie 101, Nau Gallery, Výstavní síň Antonína Navrátila, Galerie Peron и др. Патронаж над мероприятием взяло Министерство культуры.

Указанные галереи будут работать по специальному расписанию - в пятницу с 18.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 19.00. Помимо посещений отдельных выставок, посетители смогут принять участие в экскурсиях, беседах и лекциях, а также встретиться с художниками, представителями искусства и кураторами культурных учреждений. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте Gallery Weekend Prague.

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