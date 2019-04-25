В Праге состоится Gallery Weekend Prague

С 26 по 28 апреля в Праге пройдет фестиваль пражских галерей и музеев Gallery Weekend Prague. В мероприятии примут участие крупнейшие художественные галереи столицы, в том числе Galerie 101, Nau Gallery, Výstavní síň Antonína Navrátila, Galerie Peron и др. Патронаж над мероприятием взяло Министерство культуры.

Указанные галереи будут работать по специальному расписанию - в пятницу с 18.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 19.00. Помимо посещений отдельных выставок, посетители смогут принять участие в экскурсиях, беседах и лекциях, а также встретиться с художниками, представителями искусства и кураторами культурных учреждений. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте Gallery Weekend Prague.