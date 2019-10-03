В Праге состоится фестиваль света SIGNAL

С 10 по 13 октября в Праге состоится фестиваль света и видеомаппинга SIGNAL. Площадками для представлений станут достопримечательности чешской столицы, включая Староместскую и Вацлавскую площади, Танцующий дом, Карлов мост, костел Святой Людмилы, Петршинскую башню и т.д.

Фестиваль SIGNAL проводится в Чехии начиная с 2013 года и является одним из самых популярных мероприятий страны. Цель его организаторов – «представить совершенно в ином свете известные, загадочные и скрытые места Праги благодаря проектам известных чешских и зарубежных аудиовизуальных исполнителей».