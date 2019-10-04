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В Праге состоится чешская премьера музыкального спектакля по мотивам притчи Франца Кафки

Лорета Вашкова
04-10-2019
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В рамках двухдневного фестиваля современной музыки Contempuls в Праге состоится чешская премьера музыкального спектакля на основе рассказа –притчи «Перед законом» Франца Кафки, позже вошедшей в роман «Процесс», а также несколько мировых премьер. Об этом от имени организаторов смотра, который в этом году отмечает свое 10-летие, в пресс-релизе сообщила Ленка Градилкова.

Смотр состоится 24 ноября и 1 декабря. В программу фестиваля также включены четыре концерта и встреча с композитором Мартином Смолкой и автором либретто Иржи Адамеком, создателями постановки «Перед законом».

 
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