В Праге состоится церемония открытия площади им. Бориса Немцова

В четверг в Праге состоится торжественная церемония открытия площади им. Бориса Немцова (бывшая площадь Под каштаны). Решение о переименовании пространства было окончательно принято пражской мэрией в понедельник.
Напомним, что на площади располагается здание Посольства РФ в Чешской Республике. Как повторно заявили представители пражской мэрии, переименование площади является политическим жестом и символом поддержки и солидарности с российской оппозицией и движением за права человека.
Как ранее сообщил в интервью русской редакции Radio Prague International мэр Праги Зденек Гржиб, на акцию приглашен также посол РФ в Чехии Александр Змеевский.
Прага готовит также переименование одной из аллей парка Стромовка в променад Анны Политковской.
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