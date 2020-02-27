В Праге состоится церемония открытия площади им. Бориса Немцова

В четверг в Праге состоится торжественная церемония открытия площади им. Бориса Немцова (бывшая площадь Под каштаны). Решение о переименовании пространства было окончательно принято пражской мэрией в понедельник.

Напомним, что на площади располагается здание Посольства РФ в Чешской Республике. Как повторно заявили представители пражской мэрии, переименование площади является политическим жестом и символом поддержки и солидарности с российской оппозицией и движением за права человека.

Как ранее сообщил в интервью русской редакции Radio Prague International мэр Праги Зденек Гржиб, на акцию приглашен также посол РФ в Чехии Александр Змеевский.

Прага готовит также переименование одной из аллей парка Стромовка в променад Анны Политковской.