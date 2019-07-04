В Праге состоится байк-фестиваль Harley Days

В пятницу, 5 июля, в чешской столице откроется крупнейшая выставка мотоциклов американской марки Harley-Davidson – Prague Harley Days. Мероприятие продлится два дня и тем самым даст возможность зрителю полноценно ознакомиться с мировой мотокультурой.

Выставка сверхсовременных и легендарных мотоциклов пройдет в выставочном центре Výstaviště в Голешовице. А на 6 июля запланирована поездка всех поклонников Harley-Davidson по чешской столице с короткой остановкой на Староместской площади. Владельцы мотоциклов знаменитой американской марки соберутся в Праге уже в шестой раз.