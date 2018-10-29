В Праге состоится акция памяти о чешских жертвах сталинских репрессий

У подножия пражского памятника жертвам коммунистических репрессий в районе Мала Страна в понедельник к вечеру состоится собрание в память о гражданах Чехословакии, казненных в СССР. Акция памяти под названием «Возвращение имен» (Navrácení jmen) состоится в Праге второй раз.

В этот раз будут зачитаны имена тех невинных жертв советского репрессивного режима, которые погибли 28 сентября 1938 года в Житомире. 78 из них были чехами по происхождению, НКВД навесил на них ярлык «членов чешской военизированной повстальческой шпионской организации».

Судя по материалам из украинских архивов, советская госбезопасность фальсифицировала «доказательства» подрывной деятельности упоминаемых чехов, добиваясь от них «признания» любыми средствами и пытками.