В Праге собралась крупнейшая за несколько десятилетий демонстрация

Эва Туречкова
23-06-2019 oбновлено
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В Праге во второй половине дня воскресенья началась масштабная протестная демонстрация против премьера Андрея Бабиша. В мероприятии, организованном обществом «Миллион мгновений для демократии», по предварительным подсчетам принимают участие несколько сотен тысяч человек.

Место проведения акции, пражское Летенское поле, практически полностью заполнено. Демонстрация стартовала в половину пятого. На некоторых улицах в районе Летной перекрыто автомобильное и трамвайное движение.

За соблюдением порядка наблюдают полицейские, специальный отряд полиции по урегулированию конфликтов, а также спасательные службы.

 
 
 
 
 
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