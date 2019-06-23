В Праге собралась крупнейшая за несколько десятилетий демонстрация

В Праге во второй половине дня воскресенья началась масштабная протестная демонстрация против премьера Андрея Бабиша. В мероприятии, организованном обществом «Миллион мгновений для демократии», по предварительным подсчетам принимают участие несколько сотен тысяч человек.
Место проведения акции, пражское Летенское поле, практически полностью заполнено. Демонстрация стартовала в половину пятого. На некоторых улицах в районе Летной перекрыто автомобильное и трамвайное движение.
За соблюдением порядка наблюдают полицейские, специальный отряд полиции по урегулированию конфликтов, а также спасательные службы.
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