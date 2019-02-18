В Праге снизилась заболеваемость гриппом, от которого в 2019 году в столице уже умерло девять человек

Катерина Айзпурвит
18-02-2019
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В течение последней недели в чешской столице количество больных гриппом и острыми заболеваниями дыхательных путей снизилось почти на 16%. При этом за этот период зафиксировано 18 новых случаев заболевания гриппом в крайне тяжелой форме; 54 человека было госпитализировано; четверо пациентов скончались.

Как сообщает Пражское гигиеническое управление, в этом году в Праге в результате гриппа умерло девять человек. Эпидемия гриппа в Чехии была объявлена в начале февраля, после того как число заболевших превысило 1500 на 100 000 населения.

 
 
 
 
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