В Праге снизилась заболеваемость гриппом, от которого в 2019 году в столице уже умерло девять человек

В течение последней недели в чешской столице количество больных гриппом и острыми заболеваниями дыхательных путей снизилось почти на 16%. При этом за этот период зафиксировано 18 новых случаев заболевания гриппом в крайне тяжелой форме; 54 человека было госпитализировано; четверо пациентов скончались.

Как сообщает Пражское гигиеническое управление, в этом году в Праге в результате гриппа умерло девять человек. Эпидемия гриппа в Чехии была объявлена в начале февраля, после того как число заболевших превысило 1500 на 100 000 населения.