В Праге проходят выборы председателя движения ANO

В воскресенье, 17 февраля, в Праге проходит съезд движения ANO (победителя последних выборов), в рамках которого состоится избрание нового председателя. Как уже сообщалось ранее, свою кандидатуру в четвертый раз выдвинул основатель и действующий глава движения премьер-министр Андрей Бабиш.

Конкуренты Андрея Бабиша были выбраны в ходе краевых номинационных съездов, прошедших в декабре 2018 и январе 2019 года. По предварительным данным чешского интернет-издания Novinky.cz реальных соперников у действующего председателя нет, так что более, чем вероятно, что Андрей Бабиш вновь займет пост главы движения ANO.