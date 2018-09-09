В Праге проходит ярмарка искусства

С 7 по 9 сентября в пражском выставочном комплексе Голешовице проходит крупнейшая международная ярмарка искусства Ateliér ART Fest, в которой принимают участие более 120 художников. Здесь свои работы представят художники, скульпторы и архитекторы не только из Чехии, так и из-за рубежа.

Для посетителей ярмарка Ateliér ART Fest — это возможность познакомиться с современным искусством и приобрести произведения по доступным ценам. Частью ярмарки станет сопроводительная программа: лекции, беседы с художниками, мастер-классы и многое другое.