В Праге проходит встреча представителей Вышеградской четверки и Западных Балкан

В четверг в Праге проходит встреча министров иностранных дел государств Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии – с представителями стран Западных Балкан. Главной темой переговоров является интеграция названного региона в Евросоюз.
Глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петршичек уже неоднократно заявлял о том, что ЧР в максимально возможной мере поддерживает вступление Северной Македонии и Албании в Евросоюз.
В пражских переговорах принимают участие также представители Хорватии, которая в настоящее время является государством-председателем Совета Европейского союза, и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгели.
В ходе встречи будет подписан меморандум о сотрудничестве Западнобалканского международного фонда, созданного в 2015 году в целях поддержки балканских государств, и Международного вышеградского фонда.
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