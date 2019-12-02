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В Праге проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской четверки

Катерина Айзпурвит
02-12-2019
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В Чернинском дворце в Праге – резиденции МИД проходит встреча министров иностранных дел стран Вышеградской четверки (V4), в которую, помимо Чехии, входят Словакия, Польша и Венгрия. На форуме обсуждается как актуальная ситуация в ЕС, так и вопросы безопасности в более широком международном контексте. Также на повестке дня – отношения ЕС с США и НАТО и процесса выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Неформальная встреча приурочена к председательству Чехии в V4, в рамках которого глава МИД Чехии Томаш Першичек принимает министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, Словакии – Мирослава Лайчака и Венгрии – Петера Сийярто.

 
 
 
 
 
 
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