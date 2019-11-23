В Праге проходит съезд партии TOP 09

В Праге в субботу и в воскресенье проходит двухдневный съезд партии TOP 09. Его главная цель – избрать новое руководство. На пост главы TOP 09 метят два кандидата: сенатор Томаш Чернин и депутат Маркета Пекарова Адамова.

Уходящий председатель Иржи Поспишил в ходе своего субботнего выступления заявил, что чешские правые партии должны объединиться, чтобы предложить избирателям демократическую альтернативу, «способную побороть олигарха (Андрея Бабиша)». Бывший глава TOP 09 Мирослав Калоусек высказался за тесное сотрудничество обоих кандидатов в председатели, чтобы сделать партию более привлекательной для избирателей.

С речью выступил также бывший глава МИД Чехии и один из основателей парии Карел Шварценберг, который предложил сделать выбор, не опираясь на личные симпатии. Обоих кандидатов он призвал защищать свободу и права человека. Голосование состоится в воскресенье.

Съезд начался с чешского гимна в 9 часов и 9 минут. Приглашение на него получили также представители Гражданской демократической партии, христианских демократов, Пиратов и партии Старосты и независимые.