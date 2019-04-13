В Праге проходит съезд партии Старосты и независимые

В пражском отеле «Ольшанка» в субботу проходит съезд партии Старосты и независимые (STAN). На повестке дня – выборы нового руководства STAN, а также предстоящие выборы в Европейский парламент. Действующий глава партии Петр Газдик на руководящий пост больше не баллотируется, главным кандидатом на должность считается действующий зампредседателя Вит Ракушан.

На съезде STAN выступят также представители от Гражданской демократической партии, Пиратов, христианских демократов и социал-демократической партии. На парламентских выборах в 2017 году за STAN проголосовали 5,18 процента избирателей. По заявлениям Вита Ракушана, у партии есть амбиции войти в будущем в состав правительства.