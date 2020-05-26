В Праге проходит научная конференция на тему Covid-19

Вакцина от коронавируса нового типа будет доступна не ранее конца 2020 года, а скорее в 2021 году. В настоящее время по всему миру идет разработка 120 разных видо вакцин, но ни один из проектов не находится на финальной стадии тестирования.

Такая информация прозвучала в ходе конференции «Что мы знаем и не знаем о Covid-19», организованной пражским Карловым университетом. Как сообщил научный секретарь чешского общества вакцинологов из Факультета военной медицины Университета обороны, существует вероятность, что вакцина не будет готова до наступления второй волны пандемии.

Согласно вирусологу Ивану Гиршу из Природоведческого факультета Карлова университета, новый тип коронавируса очень хорошо адаптировался в популяции и наделен самовосстанавливающейся способностью. «Чтобы от него избавиться, нам придется создать вакцину или действенные антивирусные препараты», заявил он. По данным специалистов пока остаются не отвеченными вопросы относительно иммунитета от Covid-19.